أول تعليق لسارة نخلة بعد قرار تأييد حبس زوجها الفنان أحمد عبدالله

علقت الفنانة السورية سارة نخلة، على قرار محكمة جنح مستأنف أكتوبر، بتأييد الحكم بحبس زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود عامين، في صورة عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وقالت سارة في تعليقها: "استنوا مني لايف إن شاء الله هتكلم من خلاله عن كل حاجة بقالي سنة ونص ساكتة عليها وتفاصيل هاقولها لأول مرة بالصور والأدلة".



وكانت محكمة جنح الاستئناف أيدت الحكم الصادر من أول درجة بمعاقبة الفنان أحمد عبدالله محمود بالحبس عامين، لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة لعدم حضوره، فأجرى الفنان معارضة استئنافية.



وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود عامين، في الدعوى المقامة ضده من طليقته الفنانة سارة نخلة في اتهامه بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها.

