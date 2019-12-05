عادل عوض: أسامة أنور عكاشة يمتلك 10 سيناريوهات مكتوبة لم تعرض

قال المخرج عادل عوض نجل الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض، إن أسامة أنور عكاشة يمتلك أكثر من 10 سيناريوهات مكتوبة لم تعرض حتى الآن.



وأضاف عوض، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أسامة أنور عكاشة خصص وقته لكتابة الدراما التلفزيونية.



وكشف أن أسامة أنور عكاشة يكتب السيناريوهات في مدينة الإسكندرية ولم يكن يكتب في القاهرة أي سيناريوهات وارتبط إبداعيا بوجوده أمامه البحر.

