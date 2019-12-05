الري: المركز الثقافي بأسوان يسعى لتلاقي الشعوب بإفريقيا

اجتمع محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، وأيمن السيد، رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك، وسيد عبدربه، استشارى الوزارة للتخطيط والتطوير العمرانى بخصوص استعراض موقف أعمال المركز الثقافي الإفريقي بأسوان.



وأكد وزير الموارد المائية والري، أن المركز الثقافي الإفريقي يسهم في زيادة الوعي الثقافي وتلاقي الشعوب بإفريقيا، والذى يفتتح قريبا بمتحف النيل كوسيلة للتواصل والتلاقى بين شعوب القارة السمراء فى أحد معالم مصر التي تعد رمزا يعبّر عن إرادة المصريين لبناء المستقبل.



وأوضح خلال الاجتماع بحضور المهندس هشام صابر شهاب رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى، أن المركز يعد منبرًا جديدًا للتواصل ونقطة تلاقٍ لوجيستية للإبداع الإفريقى، كما يؤكد تمسك مصر بجذورها الممتدة فى القارة السمراء، مشيرًا إلى تزويده بعدد من الترجمات وكتب الأدباء والمفكرين الأفارقة، وإعداد برنامج ثقافى وفنى يعكس ألوانا إبداعية متنوعة من جميع أرجاء القارة، بالإضافة إلى المساهمة فى نشر الأفلام الوثائقية التي أنتجتها وزارة الري للتعريف بالدول الإفريقية وعاداتها وأهم الموروثات الشعبية لها.



أشار الوزير إلى أهمية توظيف المجال الثقافي فى توطيد التواصل بين الشعوب بما نمتلكه من مكونات فكرية ومعرفية، موضحًا أن المركز يضم مسرحا مكشوفا يسع 2500 مشاهد، مكتبة عامة، قاعات عرض متحفية وأخرى رقمية وعددا من الفضاءات التي تصلح لاستضافات العديد من الفعاليات.