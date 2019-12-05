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مصر

ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني..

الخميس.. يوم تعريفي للأطباء بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:47 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عقد يوم تعريفي للأطباء orientation day الخميس المقبل، حيث سيتم تقديم محاضرات تعريفية لشرح قواعد التدريب ببرنامج الزمالة المصرية، وشرح آليات التدريب والتقييم، إضافة إلى محاضرات أخرى عن الأسس التعليمية لمنظومة التدريب foundation، لافتة إلى أنه من المقرر القيام بجولة للأطباء بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "مقر الزمالة المصرية" للتعرف على قاعات التدريب النظرية والإكلينيكية.

وأشارت إلى بدء تدريب جامعة هارفارد لأول دفعة من مدربي الزمالة المصرية الإثنين المقبل 16 ديسمبر الجاري، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "مقر الزمالة المصرية"، وذلك وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان مع جامعة هارفارد ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.

وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان توقيع مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر الماضي، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات؛ للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، إضافة إلي تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.

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