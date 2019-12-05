قناة إسبانية تشتري حقوق عرض مسلسل "أنت في كل مكان"

اشترت قناة divinity es الإسبانية، حقوق عرض مسلسل "أنت في كل مكان"، والذي تقوم ببطولته النجمة إيبكوكي بوسات، والنجم فوركان انديتش، ومن المقرر أن تبدأ عرضه خلال الفترة المقبلة.



كما اشترت القناة حقوق مسلسلات: "الغرفة 309- علاقات معقدة - موسم الكرز - كذبتي الحلوة".



مسلسل "أنت في كل مكان"، من بطولة فوركان انديتش، إيبوكي بوسات، علي ياغشي، أصليهان مالبور، وغيرهم من النجوم.



تدور قصته حول منزل يتم بيعه لشخصين مختلفين، وهما ديمير وسيلين، وتفاجئ الأخيرة بأن ديمير أصبح مديرها في العمل وهو نفسه شريكها في المنزل، وتدور العديد من المواقف العدائية بينهما في البداية إلى أن تتحول لقصة حب تجمع بينهما وتتعرض للعديد من المواقف الأخرى التي تعكر صفو علاقتهما.



وفاز العمل، بجائزة أفضل مسلسل رومانسي كوميدي في حفل توزيع جوائز جمعية الصحفيين.

