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"أصحاب السعادة" تنافس على جوائز "الإسكندرية المسرحي العربي" (صور)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:36 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شارك قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس، اليوم، بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي بالعرض المسرحي "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام.

"أصحاب السعادة" تمثيل تغريد النجار، عبدالرحمن أحمد، نهلة عصام، حسن السيد، بسمة يسرى، محمد عصام، إسراء أبو زيد، شيرين يسرى، رنا أمير، ليلة عدنان، شريف إسماعيل، عبدالغنى حمدى، دنيا إبراهيم، محمد فهمى، إضاءة محمود حجاج، تأليف موسيقى وبيانو أحمد نبيل سيد، ديكور محمود صلاح، ملابس ندى إبراهيم، مساعد مخرج محمد عبدالمنعم، إخراج محمد هشام.

تدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة ولكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك الصراع بين القانون والإنسانية، حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث ولكن المؤسسة تستمر.

وتستمر فعاليات مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة حتى الثامن من ديسمبر الجارى، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، نائب رئيس المهرجان إنجي البستاوي.

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