نجل الفنان محمد عوض: والدي كان عنده عقدة عبد الفتاح القصري

تحدث المخرج عادل عوض عن عقدة والده الفنان محمد عوض، مما حدث للفنان عبد الفتاح القصري والفنان إسماعيل ياسين.



وقال عادل، خلال لقائه ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "والدي كان عنده عقدة عبد الفتاح القصري، أول ما اشتغل كان في مسرح الريحاني، فرقة الريحاني أخدته معها من مسرح الكلية، وكان بياخد 8 جنيه، فماري منيب قالت له إنهم هياخدوا 3 جنيه، من كل واحد لعلاج عيون عبدالفتاح القصري".



وأردف: "تولدت عنده عقدة الممثل الذي تنتهي حياته بطريقة مأساوية".

