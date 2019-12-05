الإسكندرية: الزيوت على سور الكورنيش "قديمة"

نفت محافظة الإسكندرية صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قيام مجهولين بسكب كميات من الزيوت والشحومات على سور كورنيش المدينة، وأكدت أنه لا صحة تمام لما نشر في هذا الشأن.



وأوضحت محافظة الإسكندرية، أنه أثناء قيام عمال شركة نهضة مصر بأعمال النظافة اليومية وغسيل أرصفة الكورنيش يوم الثلاثاء الماضي، قد تلاحظ وجود بعض بقايا لآثار زيوت قديمة للواقعة السابقة بمنطقة سوتر، الأمر الذي دفع مشرفي وعمال شركة نهضة مصر للتعامل معها والتأكد من إزالتها.



وأشارت المحافظة في بيان لها إلى أن الأمر لا يتعدى سوى قيام الأجهزة المعنية بأعمال النظافة الدورية.



وناشدت المحافظة المواطنين توخي الحذر وعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة أو أي أخبار كاذبة من شأنها فقط إثارة البلبلة.



ونوهت على الجميع بأنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أي بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكل وسائل الإعلام.