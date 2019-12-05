رئيسة النواب الأمريكى: لا أكره ترامب لكنه "جبان"

أكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أنها لا تكره الرئيس دونالد ترامب على الإطلاق لأن مبادئها لا تسمح لها بذلك.



وردًا على سؤال صحفي خلال مؤتمر عقدته بيلوسي مساء اليوم الخميس، بمجلس النواب، هل "تكره" الرئيس ترامب؟، قالت "أنا لا أكره أي شخص، أنا كإنسانة كاثوليكية أكره استخدامك كلمة (أكره)".



وخاطبت الصحفي الذي وجه السؤال بشأن ترامب قائلة "لا تعبث معي عندما يتعلق الأمر بكلمات مثل هذه".



وشددت بيلوسي على أنها لا تكره أحدًا، بل تحب الجميع قائلة: "أنا أصلي وأدعو من أجل الرئيس وسأدعو له على الدوام".



ووصفت بيلوسي الرئيس دونالد ترامب بأنه "جبان" فيما يتعلق بالسيطرة على انتشار السلاح بأيدي الأمريكيين ما ترتب عليه انتشار العنف.