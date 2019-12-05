فيفي عبده بعد رحيل شقيقتها: "شكلي اتحسدت"

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة حديثة لها من حضورها إحدى الفعاليات الفنية.



الصورة كتب عليها: "أنا لا أصلح للمعاناة أنا جاية على الدنيا اتدلع"، وعلقت عليها قائلة: "اسكوز مي بقى أنا شكلي كده اتحسدت".



وتأتي هذه الصورة بعد وفاة شقيقة فيفي عبده بأيام قليلة بعد معاناتها مع مرض السرطان، وكانت فيفي عبده قد كشفت سر عدم إقامتها عزاء لشقيقتها، مؤكدة أنها تعيش حالة نفسية صعبة جدًا بعد شقيقتها، والتي لازمتها طوال فترة تواجدها في المستشفى، ولم تستطع الوقوف على قدميها واستقبال العزاء فيها، معتذرة عن عدم ردها على اتصالات النجوم ومحبيها للعزاء.

