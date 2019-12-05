عادل عوض: درست في 3 معاهد فنية.. واستقريت في "السينما"

قال عادل عوض نجل الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض، إنه درس بعد الثانوية العامة في 3 معاهد، معهد الفنون المسرحية، وكلية الفنون الجميلة ومعهد السينما، ولصعوبة الاستمرار في الثلاثة معاهد، قرر البقاء في معهد السينما.



وأضاف عوض خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه استفاد من وجوده لمدة عام يدرس في كلية الفنون الجميلة ومعهد الفنون المسرحية، خاصة بعد حصوله على خبرات كثيرة مثل الدراما التي درسها في معهد الفنون المسرحية.



وكشف عادل عوض، أن والده نصحه بالبقاء في كلية واحدة والاستمرار في كلية واحدة، حيث كان مقيدا في كلية الفنون الجميلة وقام بإجراء اختبارات في معهد الفنون المسرحية ومعهد السينما، واستمر في تلك الكليات لمدة عام.

