"نقابية الصعيد للنقل والسياحة" تطالب بتطبيق الأدنى للأجور

تقدمت اللجان النقابية للعاملين بشركات شرق، غرب ووسط، والصعيد للنقل والسياحة، بمذكرة للعضو المتفرغ للنقل البري بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، بسبب تأخر تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بتلك الشركات.



وقالت اللجان النقابية الثلاث في مذكرتها، "نحيط علم سيادتكم أنه إلى حد علمنا أنه تم سحب الخطابات الخاصة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور من الشركات الثلاث شرق، غرب ووسط، والصعيد للنقل والسياحة، بمعرفة الشركة القابضة، وحتى الآن لم يتم التنفيذ بالصرف حسب تعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لذا تلتمس اللجان الثلاث سرعة إصدار أوامر تنفيذ الحد الأدنى للأجور للشركات الثلاث، أسوة بجميع العاملين بالدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية".