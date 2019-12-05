المتحدث العسكري: سقوط مقاتلة أثناء طلعة تدريبية
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:20 م
أكد المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، سقوط مقاتلة تدريبية، مساء الخميس، أثناء تنفيذ إحدى الطّلعات التدريبيّة.
وقال المتحدث العسكري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر «تويتر»: «في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 5 - 12- 2019، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة، ما أسفر عن سقوطها وتمكن الطيار من القفز بالمظلة، وجار تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة".