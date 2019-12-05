تنفيذ قرار إخلاء إداري لعقار غرب المنصورة

فيما توجهت لجنة مشكلة من عبدالهادى محمد عبده نائب رئيس الحى، ومسئولي الإدارة الهندسية بحى غرب المنصورة، وهدير المنشاوى عضو قانونى، إلى العقار الصادر بشأنه قرار الإخلاء بمنطقة العباسى.





نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس حى غرب المنصورة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم أول المنصورة، تحت إشراف مباشر من العقيد أحمد الجميلي مأمور قسم أول المنصورة اليوم الخميس، قرار الإخلاء الإدارى الصادر بشأن عقار يشكل خطورة داهمة بنطاق الحى.وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء العقار، لما يمثله من خطورة داهمة على المارة والسكان والمواطنين، مع أخذ كافة التعهدات اللازمة على مالك العقار لسرعة تنفيذ القرار الهندسى الصادر.