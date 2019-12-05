تامر حسني يعلن موعد طرح "الفلوس" في السينمات

أعلن الفنان تامر حسني عن موعد طرح فيلمه الجديد الفلوس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: انتظروا فيلم الفلوس إن شاء الله يوم 25 ديسمبر 2019.



الفيلم قصة تامرحسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.



وحمل الفيلم سابقًا عدة أسماء منها "كل سنة وأنت طيب"، و"عملة صعبة"، و"الجوكر"، و"العنكبوت"، لكن تم الاستقرار على طرحه باسم "الفلوس"، وهو من بطولة، تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، نانسي صلاح، واللبناني كميل سلامة، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم، أحمد السقا، مي عز الدين، على ربيع، ويزو، والراقصة جواهر، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق.