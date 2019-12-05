دراسة: البطاطس المهروسة تحسن أداء الرياضيين

وفقًا لدراسة جديدة نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي، فإن تناول البطاطس المهروسة أثناء التمرين لفترات طويلة يعمل على الحفاظ على مستويات السكر في الدم وزيادة الأداء لدى الرياضيين المتدربين.



تعد البطاطس واحدة من أفضل الخيارات للرياضيين لأنها رخيصة الثمن وغنية بالعناصر الغذائية، ومصدرًا غذائيًا غنيًا بالكربوهيدرات، إضافة إلى أنها تعتبر خيارًا طبيعيًا للحصول على الطاقة بالمقارنة مع مركّبات الكربوهيدرات الصناعية.



وقد تضمن البحث 12 مشاركًا يتمتعون بصحة جيدة. وتعين على المشاركين الوصول إلى عتبة محددة لاستعادة لياقتهم واستكمال تحدي ركوب الدراجات لمدة 120 دقيقة متواصلة. وطلب من قسم من المشاركين تناول البطاطس المهروسة.



وخلال التمرين تم فحص مستويات الجلوكوز في الدم، ودرجة حرارة الجسم الأساسية، وتركيزات اللاكتات وهي علامة استقلابية لممارسة التمرينات الرياضية.



وأظهرت النتائج أن أداء راكبي الدراجات الذين حصلوا على الكربوهيدرات عبر تناول البطاطس، شهدوا نشاطًا ملحوظًا مقارنة مع أداء الأشخاص الذين لم يتناولوا البطاطس، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا.