إخلاء سبيل مدير شركة "أبليكس للتخسيس" بكفالة مالية

أخلت نيابة العمرانية سبيل مدير شركة إنتاج عقار أبليكس بكفالة ١٠ آلاف جنيه.



وكشفت مباحث التموين بالجيزة عن تفاصيل مداهمة الشركة المنتجة لعقار التخسيس "أبليكس لو راجل كل" المذاع إعلاناته على القنوات الفضائية، وتبين أنه غير مدرج بوزارة الصحة أو معتمد من المعهد القومي للأغذية.



ورصدت معلومات مباحث التموين تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، تداول إعلان تجاري لمستحضر طبي للتخسيس "أبليكس" على قنوات الفضائية وقيام عدد من الفنانين بالدعاية لذلك المنتج تحت شعار "لو راجل كل" ويشار بالإعلان وجود تصريح بوزارة الصحة.



وأسفرت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن الشركة المنتجة للمسحضر المنوه عنه شركة تايلاند فارما موقعها دائرة قسم شرطة الطالبية ملك "السيد.ح" وبالاستعلام من وزارة الصحة، أفادت بأن المنتج غير مدرج كعقار بشري أو مكمل غذائي وبالاستعلام من المعهد القومي للأغذية أفاد بأن المنتج غير معتمد.