الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مسؤول ليبي: "السراج" جُند من قبل المخابرات التركية‎ (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:20 م
السراج
السراج
طباعة

قال اللواء ركن يونس فرحات وكيل عام وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، والمكلف بتسيير مهام الوزارة ذاتها، إن الوزارة تملك وثائق تكشف أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج جُند من طرف المخابرات التركية منذ سنوات، وسيصار إلى الكشف عن تلك الوثائق في الوقت المناسب.

واعتبر فرحات، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية التي وقعها السراج مع الأتراك في مجال التعاون الأمني والبحري معدومة الأثر القانوني، ومخالفة لنظم السيادة الدولية، فضلًا عن كونها تسمح باستخدام الأجواء الليبية دون إذن، وتخترق المياه الإقليمية والاقتصادية بشكل صارخ.

أعلن الجيش اللليبي استعداده للمواجهة بكل قوة عسكرية لأي محاولة لخرق السيادة الليبية.

 وبحسب ما ذكرته منصة مداد نيوز، قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الاتفاق المبرم بين تركيا والسراج "مؤامرة جديدة" لإدخال ليبيا في فوضى وتوريطها في صراعات سياسية.

وأوضح أن الاتفاق ‏سيمنح تنظيم الإخوان والجماعات المسلحة ‏إمدادا تركيا مباشرا الجيش فرض سيطرته المطلقة على الأجواء الجوية للبلاد ويواصل تقدمه لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات.

 

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

العثور على جثة صياد مفقود فى حادث مركب صيد بالبحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع 3 إرهابيين فى تبادل نيران مع الشرطة بشمال سيناء

منذ حوالي 22 ساعة

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

منذ حوالي 21 ساعة

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

الصور

image description

بالصور.. ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بـ"فنون المنيا"

image description

بالصور.. تدشين مبادرة "مصر بحبها" بآداب المنصورة

image description

صور ملكات جمال المراهقات 2019

image description

قافلة خدمية لأهالي قرى أبيس في الإسكندرية

image description

صور مباراة الزمالك والشرقية في كأس مصر

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل مدير شركة "أبليكس للتخسيس" بكفالة مالية

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

العثور على جثة صياد مفقود فى حادث مركب صيد بالبحر الأحمر

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

الصحة

دراسة: شرب الحليب لا يطيل العمر

نصائح مهمة للتغلب على تعب الشتاء

نجاح لقاح جديد للتيفوئيد مع الأطفال

بشرى.. حل جديد للكشف الفوري عن نزيف الدماغ

الرئيس نيوز

"الأرصاد" تحذر من طقس الجمعة: أمطار وانخفاض شديد في درجة الحرارة

"الصحة" توافق على جميع الأطباء المتقدمين للدفعة التكميلية لـ2019

العثور على جثة صياد مركب صيد "الأمير" المفقود بالبحر الأحمر

تسليم مزارعي مطروح 50 ألف شتلة زيتون

منوعات

تجنبي اكتئاب ما بعد الولادة

دراسة تكشف تضاؤل حجم الطيور المهاجرة

5 تصرفات تفقدك الاحترام في العمل

محكمة مغربية تقضي بمنع زوج من الاقتراب من زوجته لمدة عام

كشكول

مدارس النيل تعلن عن حاجتها لوظائف أكاديمية وإدارية

"شوقي" يلتقى سفير فرنسا بالقاهرة لبحث التعاون في مجال التعليم

"عقل" يتابع سير العملية التعليمية بإدارة أبورديس

استشاري: هذه الأمراض قد تؤدي للانتحار

إسلام سياسي

رئاسة كردستان العراق: خلايا داعش ما زالت تهدد أمن واستقرار البلاد

منتصر عمران: دعوات الإخوان التحريضية فشلت قبل تنفيذها لوعي الشعب

الإخوان تستكمل خطة المستندات المزورة.. القنوات الإرهابية تروج أكاذيب عن مياه مع اليونان

قائد مراجعات الإخوان: الجماعة فقدت كل شئ.. ونفذت العنف تحت تبرير القادة - حوار (2/2)

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. ومملكة الإيمان!
جلال حمام
أعطى من لا يملك حقًا لمن لا يستحق
صفوت البياضي
الحنين إلى الزمن القديم وعلامة التحذير
دعاء خليفة
أحلام السيد الرئيس
المزيد

الثقافة

ثقافة بنى سويف تناقش "دور الإعلام فى بناء مصر"

قانون الخدمة المدنية في محاضرة نقاشية بـ"ثقافة كفر الشيخ"

صدور الطبعة الـ16 من "نحو تفسير موضوعى لسور القرآن الكريم"

بـ900 جنيه.. هيئة الكتاب تبيع طاولات للمشاركين بمعرض القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك