مسؤول ليبي: "السراج" جُند من قبل المخابرات التركية‎ (فيديو)

قال اللواء ركن يونس فرحات وكيل عام وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، والمكلف بتسيير مهام الوزارة ذاتها، إن الوزارة تملك وثائق تكشف أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج جُند من طرف المخابرات التركية منذ سنوات، وسيصار إلى الكشف عن تلك الوثائق في الوقت المناسب.

واعتبر فرحات، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية التي وقعها السراج مع الأتراك في مجال التعاون الأمني والبحري معدومة الأثر القانوني، ومخالفة لنظم السيادة الدولية، فضلًا عن كونها تسمح باستخدام الأجواء الليبية دون إذن، وتخترق المياه الإقليمية والاقتصادية بشكل صارخ.

أعلن الجيش اللليبي استعداده للمواجهة بكل قوة عسكرية لأي محاولة لخرق السيادة الليبية.

وبحسب ما ذكرته منصة مداد نيوز، قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الاتفاق المبرم بين تركيا والسراج "مؤامرة جديدة" لإدخال ليبيا في فوضى وتوريطها في صراعات سياسية.

وأوضح أن الاتفاق ‏سيمنح تنظيم الإخوان والجماعات المسلحة ‏إمدادا تركيا مباشرا الجيش فرض سيطرته المطلقة على الأجواء الجوية للبلاد ويواصل تقدمه لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات.