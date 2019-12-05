إصلاح عطل في أحد أرصفة ميناء دمياط

قال ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إنه أثناء قيام شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت، بتنفيذ أعمال تطوير محطة الحاويات رقم 1 بميناء دمياط لصالح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، حدث فتح لإحدى الخلايا المكونة للرصيف رقم 1 بالمحطة مما أدى إلى حدوث تجويف داخلي محدود داخل الرصيف، وتم احتواؤه على الفور وجار أعمال الإصلاح بمعرفة الشركة المنفذة.



وأضاف الشيطي، أن ذلك لم يؤثر على حركة الملاحة أو التراكي بالميناء نهائيا، خاصة أن الرصيف جار تطويره ولا يتراكى عليه أي سفينة حاليًا.