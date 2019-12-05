نهشتها الكلاب.. العثور على جثة طفل حديث الولادة في ميت غمر

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جهودهم لكشف لغز عثور عدد من أهالي قرية كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على جثة طفل حديث الولادة تنهشها الكلاب ولم يتبق منها سوى الرأس والذراعين وأجزاء من الصدر.



تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالي قرية كفر سرنجا التابعة للمركز بعثورهم على جثة طفل حديث الولادة وسط القمامة بمنطقة جسر النيل تنهشها الكلاب وقاموا بإبعاد الكلاب عنها وتغطيتها بقماشة وتراب لحين حضور الشرطة.



وانتقل ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر حوالي أسبوع ولم يتبق منها سوى الرأس والذراعين وأجزاء من الصدر فقط وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ميت غمر عقب معاينة النيابة لها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.