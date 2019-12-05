فيديو.. رمضان عبد الرازق يحذر من عقوق الوطن: له بر مثل الوالدين

حذر الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، من نشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة عن الوطن، دون تبين كما أمرنا الله فى القرآن الكريم، مشيرا إلى أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مسيئة للوطن تعرضك لسؤال من الله.





وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الوطن له حق مثل بر الوالدين، ومن يسيئ له ارتكب عقوق للوطن، وهذا له جزاء عند الله".