متخصص في الشئون التركية: توجه قبرص للمحكمة الدولية "نقلة نوعية"

قال الدكتور محمد عبدالقادر المتخصص في الشؤون التركية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن قبرص دأبت على التحرك في إطار التنسيق المشترك مع بعض دول حوض شرق المتوسط؛ لحماية حقوقها البحرية لتكون محركًا لنزع الشرعية عن السياسات التركية.



وأضاف عبد القادر خلال مداخلة له في قناة الغد، أن التنقيب التركي في سواحل قبرص الجنوبية قد يشكل صراعا بأوجه مختلفة خلال المرحلة القادمة، مضيفًا: أن تدخل محكمة العدل الدولية بشأن تدخلات ليبيا في سواحل قبرص مرتبط بإطار قانوني يستوجب موافقة تركيا على الخضوع للتحقيق.



وأشار إلى أن تركيا قد ترفض طلب محكمة العدل الدولية، نظرًا لأنها لا تعترف بالحقوق القبرصية في سواحل شرق المتوسط، مؤكدًا أن مطالبات قبرص بتدخل محكمة العدل؛ لإثبات المزيد من الإدانة الدولية نقلة نوعية، ومن ثم المطالبة بتدخل الأمم المتحدة، وحث الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف صارمة ضد الممارسات التركية.



وكانت قبرص طالبت محكمة العدل الدولية، بحماية حقوقها البحرية من الانتهاكات التركية المتكررة.



وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها، مضيفا: أن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة.