5 ملايين دولار مكافأة.. واشنطن تلاحق روسيين اخترقا أنظمتها المالية

وجهت السلطات القضائية الأمريكية، اليوم الخميس، اتهامات إلى مواطنين روسيين بتهمة الاحتيال المصرفي وتهم القرصنة الدولية للكمبيوتر، حيث وضعا خطة استمرت لعقد من الزمن، ونشرت اثنين من أخطر البرمجيات الخبيثة المالية التي استخدمت على الإطلاق، ونتج عنها خسائر قدرت بعشرات الملايين من الدولارات في جميع أنحاء العالم.



وأوضحت وزارة العدل الأمريكية في بيان مساء، اليوم الخميس، أنه تم توجيه التهم لكل منم مكسيم ياكوبتس وإيجور توراشيف، اللذين وصفهما ممثلو الادعاء الأمريكي بأنهم قادة "واحدة من أكثر عصابات الجريمة الإلكترونية عبر العالم تطورًا في العالم".



ووجهت الوزارة إليهما لائحة اتهامات ضمت 10 تهم تتضمن نشر نظام ضار يهدف إلى سرقة المعلومات الشخصية والمالية، بما في ذلك البنوك عبر الإنترنت المعلومات، ومن أجهزة الكمبيوتر التي تم استهدافها بفيروس إلكتروني.



وأوضحت قناة "abc" الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أصدر اليوم الخميس نشرة مطلوبة لتتبع الفردين، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار؛ لاعتقال الشخصين خاصة ياكوبتس.



ووفقًا لقرار الاتهام الذي تم الكشف عنه يوم الخميس، أصابت البرامج الضارة التي نشرتها شركة ياكوبتس وتوراشيف عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، بما في ذلك بنكين ومنطقة مدرسية وأربع شركات بنسلفانيا ومصنع للأسلحة النارية.