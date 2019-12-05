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مصر

الصغير: انعقاد منتدى البريد الإفريقي في مصر حدث تاريخي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:04 م
الصغير
الصغير
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قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد، إن انعقاد منتدى البريد الإفريقي في مصر، بمشاركة كافة رؤساء الهيئات البريدية والإفريقية والعربية، يعد حدثًا تاريخيًا يدعو إلى الفخر، ويؤكد ريادة مصر في مجال الخدمات البريدية واللوجستية.

أضاف الصغير، في تصريحات، الخميس، "أن هذا المنتدي له أهمية خاصة، حيث تناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي على مستوى إفريقيا"، مشيرا إلى أن البريد المصري يسعى إلى تسهيل التجارة الإلكترونية بين الدول الإفريقية، خاصة بعد إنشاء مركز التجميع اللوجستي للبريد في مطار القاهرة.

أوضح أنه تم توقيع الكثير من مذكرات التفاهم مع العديد من الدول الإفريقية ومنها (نيجيريا - كوت ديفوار - غينيا الاستوائية - ليبيا - مدغشقر - السودان - الأردن - الكاميرون - توجو - جامبيا - موريتانيا - غينيا كوناكري)؛ لإتاحة التسوق الإلكتروني لعملاء تلك الدول من (الولايات المتحدة الأمريكية - إنجلترا - الصين) عبر البريد المصري من خلال مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة.

ولفت إلى أن تشجيع التجارة الإلكترونية بين الدول الإفريقية واستغلال التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه البريد أدى إلى التفكير في وجود منصة للتجارة الإلكترونية، منوهًا بأن البريد أول من دشن موقع (البريد مول) ليكون منصة للتجارة الإلكترونية مع الدول الإفريقية؛ وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف إنشاء منصة رقمية إفريقية للتجارة الإلكترونية.

وأشار الصغير إلى أن استضافة البريد لهذا المؤتمر يأتي دعمًا للجهود الرامية إلى فتح مجالات جديدة لتقديم الخدمات البريدية للدول الإفريقية والعربية، كما أن حضور بسكال كليفاز نائب المدير العام لاتحاد البريد العالمي ويونس جبرين أمين عام الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، بالإضافة إلى أكثر من 200 قيادة بريدية في إفريقيا والدول العربية فعاليات المنتدى وورش العمل، يؤكد دعم الهيئات الدولية لمصر على كافة المستويات.

يُشار إلى أن فعاليات الدورة العاشرة لمنتدى البريد الإفريقي (Ecom Africa) انطلقت أمس في مصر واستمرت ليومين، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وبمشاركة مديري اتحاد البريد العالمي والإفريقي وجميع المديرين التنفيذيين للمؤسسات البريدية في إفريقيا.

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