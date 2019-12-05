ارتفاع أسعار النفط تزامنًا مع اجتماع "أوبك"

صعدت أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، إلى أكثر من 1%، تزامنًا مع اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" فى فيينا.



وأوصت اللجنة الوزارية التي تضم كبار المنتجين في أوبك وحلفاءها بتعميق تخفيضات إنتاج النفط، بنحو 500 ألف برميل يوميًا من المستوى الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميًا.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت نحو 1 دولار ليسجل 63.72 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا إلى 58.85 دولار للبرميل.



تخفض مجموعة أوبك+ الإنتاج منذ 2017 للتصدي لازدهار الإنتاج من الولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم بفضل النمو السريع جدا في إنتاج النفط الصخري.