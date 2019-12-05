رئيس تحرير "مختارات إيرانية": طهران تشن حربًا غير مباشرة ضد أمريكا

قال الدكتور محمد عباس ناجي رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن العام القادم سيشهد مزيدًا من الإجراءات التصعيدية المتبادلة بين أمريكا وإيران.



وأضاف الخبير بالشئون الإيرانية خلال مداخلة له في قناة الغد، أن إيران لن تغامر بالدخول في مواجهة مباشرة مع أمريكا، مشيرًا إلى أن إيران تسعى إلى استثمار رصيدها مع حلفائها من المليشيات المسلحة في الدول؛ لتهديد المصالح الأمريكية واتباع سياسة الحرب غير المباشرة للرد على التصعيدات التي تفرضها واشنطن على طهران.



وأشار إلى أننا لسنا في حاجة إلى أدلة جديدة لإثبات أن إيران تقدم الدعم العسكري واللوجيستي للحوثيين، فالأمر أصبح معلنًا أمام العالم، مؤكدًا أنه لا بد من وجود موقف دولي ضد إيران لوقف الانتهاكات التي تتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة.



يذكر أن مسئولين أمريكيين أعلنوا أن بارجة تابعة للقوات البحرية، صادرت أجزاء متطورة من صواريخ إيرانية متطورة، يشتبه أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.



ونقلت تقارير إعلامية أمريكية عن مسئولين في واشنطن، أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى تهديدات إيرانية محتملة ضد القوات الأمريكية.

