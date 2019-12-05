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وفد "القومى لحقوق الإنسان" يزور سجن شديد الحراسة بالمنيا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:50 م
القومى لحقوق الإنسان
القومى لحقوق الإنسان
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استقبل قطاع السجون وفدًا من أعضاء (المجلس القومى لحقوق الإنسان) لزيارة نزلاء سجن شديد الحراسة بالمنيا، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كل أوجه الرعاية لنزلاء السجون وفقًا لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، وحرصًا من الوزارة على تعزيز أُطر التعاون البناء مع كل مؤسسات الدولة.

وخلال الزيارة التقى أعضاء الوفد عددًا من النزلاء والنزيلات، حيث اطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التي يوفرها القطاع للنزلاء لاسيما أوجه الرعاية الصحية، وقاموا بتفقد مبنى العيادات وبه أقسام (الاستقبال- العظام- الباطنة- الأسنان) والصيدلية ومعمل التحاليل.. كما تفقد أعضاء الوفد المخبز والمطبخ ومبنى التأهيل وما يضمه من ورش (سجاد- أحذية) والمكتبة وورشة الهوايات والملاعب الرياضية.

وناقش أعضاء الوفد النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المُقدمة لهم ومدى جودة تجهيزات الغرف المُسكنين بها من الأثاث والمفروشات وانتظام فترات التريض والزيارات، حيث أشادوا جميعًا بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، وحسن معاملة إدارة السجن لهم.

وقد قدم أعضاء الوفد في نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة وبالاهتمام الذي توليه لأوضاع النزلاء داخل السجون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين.

يأتي ذلك استمرارًا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة في كل المجالات سبيلًا للإصلاح.

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