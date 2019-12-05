البابا تواضروس يترأس فعاليات الاحتفال بالعيد الـ60 لرهبنة الأنبا صرابامون

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات الاحتفال بالعيد الـ60 لرهبنة شيخ الرهبان الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى العامر، بمركز لوجوس بصحراء وادى النطرون.



وشارك بحضور فعاليات الاحتفال الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، بالإضافة لحضور عدد غفير من أعضاء المجمع المقدس ورهبان الدير.



وتحدث عدد من الأساقفة خلال فعاليات الاحتفال عن علاقة الحب والعشرة الطويلة بينهم وبين الأنبا صرابامون.