خاص.. إيمان العاصي خارج "البرنس" في رمضان

كشفت مصادر مقرّبة من فريق عمل مسلسل «البرنس» الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، عن عدم تعاقد الفنانة إيمان العاصي على بطولة العمل.



كان بيان قد كشف مؤخرًا تعاقد إيمان العاصي على العمل الرمضاني، وهو ما نفاه أحد أبطال المسلسل في تصريحات خاصة لـ«الدستور».



المسلسل يقوم ببطولته محمد رمضان والفنان أحمد زاهر وآخرون، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامى مرسي وإخراج وتأليف محمد سامي في ثالث تعاون له مع محمد رمضان بعد مسلسل الأسطورة وفيلم جواب اعتقال.