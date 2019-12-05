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القبلة

شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر الجديد لدى تشاد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:42 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير عمرو الرفاعي، سفير مصر الجديد بدولة تشاد.

في بداية اللقاء رحب فضيلة الإمام الأكبر بسفير مصر لدى تشاد، مقدمًا له التهنئة بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا عمق العلاقات بين الأزهر ودولة تشاد.

وقال الإمام الأكبر خلال اللقاء إن الأزهر الشريف كمنبر للإسلام المعتدل يواصل جهوده في مكافحة الفكر المتطرف، ويتواصل مع سفارات مصر بالخارج لتحقيق رسالة الأزهر العالمية في هذا الصدد، مؤكدًا استمرار الأزهر في دعم دولة تشاد، عبر القوافل الإغاثية والطبية والمنح الدراسية وبرنامج تدريب الأئمة، وكذلك النهوض بمستوى المعاهد التابعة للأزهر الشريف بدولة تشاد.

من جهته قال سفير مصر في تشاد إن الأزهر قوة حضارية لمصر في أفريقيا والعالم، لما يحظى به من مكانة ومرجعية كبرى، مضيفًا أن جهود الأزهر الشريف فى أفريقيا أسهمت في التصدي للتطرف والإرهاب.

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