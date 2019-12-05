إيران مهددة واشنطن: مستمرون في برنامج الصواريخ الباليستية

هددت إيران، في نبأ عاجل على فضائية "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بإصرارها على المضي في برنامجها للصواريخ الباليستية.



وقالت إيران، إن الخطاب التي وجهته ثلاث دول بالاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتهم فيه طهران بامتلاك صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، يظهر "عجزها البائس" عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.



وتعتبر الولايات المتحدة وحلفاؤها أن برنامج إيران للصواريخ الباليستية يمثل تهديدًا لأمن الشرق الأوسط، وتقول طهران إن أنشطتها لتطوير الصواريخ ذات طبيعة دفاعية خالصة.