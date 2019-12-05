محافظ الإسكندرية يشارك في اجتماع مجلس المحافظين

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، في اجتماع مجلس المحافظين، والذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، والمحافظين الجدد، وذلك لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات وتكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين.



وناقش المجلس العديد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها التكليفات الصادرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية منذ أيام، والتي تعدُ خارطة طريق للمجلس بأكمله، يتم العمل على تنفيذها في إطار من التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات.



وتناول الاجتماع؛ موضوعات الارتقاء بالخدمات المختلفة سواء من أعمال رصف، وتحسين خدمات الصرف الصحي، والإدارة المُثلى للأصول غير المستغلة، وكذلك تقنين أراضي الدولة، والتواصل المستمر مع المواطنين، والتواجد الميداني، وإحداث نقلة نوعية في مجال منظومة النظافة، والتعامل بكل حسم مع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.