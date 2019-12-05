العثور على جثة صياد مفقود فى حادث مركب صيد بالبحر الأحمر

عثرت أجهزة البحث بالبحر الأحمر اليوم، على جثة طافية فوق المياه جنوب مدينة رأس غارب، وتبين أنها لصياد مفقود في حادث غرق واحتراق مركب الصيد الأمير التي اصطدمت بأحد خطوط البترول بخليج جمشة.



وبفحص الجثة من قبل طاقم اللنش، تبين أنها للمدعو على حسنين حسن حبيش، البالغ من العمر 64 عامًا، وتم إبلاغ السلطات المختصة، ونقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة بالبحر الأحمر.



وتحركت مركب صيد من مدينة السويس في رحلة صيد بالبحر الأحمر، وفي الساعة الثانية، صباح الثلاثاء، تعرضت للغرق، بالكيلو 80 بمنطقة "جمشة"، جنوب مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، بسبب انفجار اسطوانة غاز، كانت على متن المركب، نتيجة "تسريب".



ولقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون الثلاثاء الماضي، في حادث اصطدام مركب صيد بخط بترولي واحتراقها بمنطقة جمشة.