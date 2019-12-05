اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهرين فى باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في باريس، وبدأت اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهرين في باريس.



وارتفعت حدة المواجهة، اليوم الخميس، مع الحكومة في فرنسا على خلفية إصلاحات في أنظمة التقاعد تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث من المقرر وقف حركة النقل وإغلاق المدارس وتعبئة للمتقاعدين والطلاب والمعلمين في نحو 250 تظاهرة في البلاد.



ويأتي التحرك خصوصًا للإعراب عن رفض النظام التقاعدي "الشامل" الجديد القائم على النقاط، والذي يفترض أن يستبدل 42 آليةً معمول بها حاليًا، من الآليات الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاع الخاص إلى الأنظمة الخاصة والمكملة.



وتتعهد الحكومة بأن يكون النظام الجديد "أكثر بساطة" و"أكثر عدالة"، لكن المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى "انعدام في الاستقرار" لدى المتقاعدين.