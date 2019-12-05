الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: سأنتصر فى معركة العزل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:25 م
ترامب
ترامب
هبة محمد
طباعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سينتصر في معركة العزل التي يقودها الديمقراطيون، بعد أن أمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بصياغة الاتهامات ضده، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، أن مجلس النواب قام بصياغة مواد المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي، إنه تم تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله من السلطة، مضيفة أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع 3 إرهابيين فى تبادل نيران مع الشرطة بشمال سيناء

منذ حوالي 22 ساعة

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

منذ يوم

تفاصيل الحالة الصحية لـ تركى آل الشيخ

منذ 40 دقيقة

تطورات جديدة في أزمة حمدي النقاز مع الزمالك

الصور

image description

بالصور.. ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة بـ"فنون المنيا"

image description

بالصور.. تدشين مبادرة "مصر بحبها" بآداب المنصورة

image description

صور ملكات جمال المراهقات 2019

image description

قافلة خدمية لأهالي قرى أبيس في الإسكندرية

image description

صور مباراة الزمالك والشرقية في كأس مصر

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل مدير شركة "أبليكس للتخسيس" بكفالة مالية

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

العثور على جثة صياد مفقود فى حادث مركب صيد بالبحر الأحمر

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

الصحة

دراسة: شرب الحليب لا يطيل العمر

نصائح مهمة للتغلب على تعب الشتاء

نجاح لقاح جديد للتيفوئيد مع الأطفال

بشرى.. حل جديد للكشف الفوري عن نزيف الدماغ

الرئيس نيوز

"الأرصاد" تحذر من طقس الجمعة: أمطار وانخفاض شديد في درجة الحرارة

"الصحة" توافق على جميع الأطباء المتقدمين للدفعة التكميلية لـ2019

العثور على جثة صياد مركب صيد "الأمير" المفقود بالبحر الأحمر

تسليم مزارعي مطروح 50 ألف شتلة زيتون

منوعات

تجنبي اكتئاب ما بعد الولادة

دراسة تكشف تضاؤل حجم الطيور المهاجرة

5 تصرفات تفقدك الاحترام في العمل

محكمة مغربية تقضي بمنع زوج من الاقتراب من زوجته لمدة عام

كشكول

مدارس النيل تعلن عن حاجتها لوظائف أكاديمية وإدارية

"شوقي" يلتقى سفير فرنسا بالقاهرة لبحث التعاون في مجال التعليم

"عقل" يتابع سير العملية التعليمية بإدارة أبورديس

استشاري: هذه الأمراض قد تؤدي للانتحار

إسلام سياسي

رئاسة كردستان العراق: خلايا داعش ما زالت تهدد أمن واستقرار البلاد

منتصر عمران: دعوات الإخوان التحريضية فشلت قبل تنفيذها لوعي الشعب

الإخوان تستكمل خطة المستندات المزورة.. القنوات الإرهابية تروج أكاذيب عن مياه مع اليونان

قائد مراجعات الإخوان: الجماعة فقدت كل شئ.. ونفذت العنف تحت تبرير القادة - حوار (2/2)

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. ومملكة الإيمان!
جلال حمام
أعطى من لا يملك حقًا لمن لا يستحق
صفوت البياضي
الحنين إلى الزمن القديم وعلامة التحذير
دعاء خليفة
أحلام السيد الرئيس
المزيد

الثقافة

ثقافة بنى سويف تناقش "دور الإعلام فى بناء مصر"

قانون الخدمة المدنية في محاضرة نقاشية بـ"ثقافة كفر الشيخ"

صدور الطبعة الـ16 من "نحو تفسير موضوعى لسور القرآن الكريم"

بـ900 جنيه.. هيئة الكتاب تبيع طاولات للمشاركين بمعرض القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك