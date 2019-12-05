ترامب: سأنتصر فى معركة العزل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سينتصر في معركة العزل التي يقودها الديمقراطيون، بعد أن أمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بصياغة الاتهامات ضده، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز".



وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، أن مجلس النواب قام بصياغة مواد المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.



وقالت بيلوسي، إنه تم تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله من السلطة، مضيفة أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

