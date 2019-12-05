البنك الدولى يؤكد استعداده لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمات

أكد البنك الدولي استعداده لتقديم المساعدة إلى لبنان، والمساهمة في دراسة تأثيرات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها على الطبقات الفقيرة، ووضع السيناريوهات المطلوبة لمواكبتها وطرق وأساليب معالجتها.



جاء ذلك خلال استقبال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، اليوم الخميس، وفدًا من مجموعة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، وجرى استعراض الأوضاع المالية والاقتصادية التى يشهدها لبنان حاليًا واستطلاع المخاطر بشأنها.



يذكر أن البنك الدولى سبق ودعا مطلع الشهر الماضي لبنان إلى ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالى، ومعالجة الأزمات السياسية عبر سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، محذرًا من أنه إذا لم تتم معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية على نحو عاجل، فإن الأوضاع الاقتصادية ستتفاقم سوءًا، ومن ثم سترتفع نسبة الفقر لتصل إلى 50%.



ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، انعكست خلال الأشهر الماضية على الأوضاع النقدية، حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر%، وبلوغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلًا عن أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160%، ونسبة بطالة بنحو 35%، وانخفاض الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى إلى نحو 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.