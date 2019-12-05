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عالم

روسيا: فصلنا عن النظام الدولي للتعاملات المالية "إعلان حرب"

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:05 م
جريدة الدستور
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اعتبر رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف، الخميس، أن قطع نظام SWIFT الدولي للتعاملات المالية عن روسيا، تعتبره موسكو "إعلانا للحرب".

قال مدفيديف، في تصريحات تلفيزيونية، تعليقًا على "قانون الإنترنت السيادي" الذي تبنته روسيا مؤخرًا "إن تهديد حجب روسيا عن الإنترنت العالمي احتمال وارد"، لافتا إلى أن التشريع المذكور يهدف إلى حماية روسيا من التداعيات المحتملة لإجراء كهذا، وأن الدول الغربية قد تتخذ قرارا لقطع روسيا عن أي شيء.

أضاف "عندما بدأت، على سبيل المثال الصدامات مع الأمريكيين، بحثوا بشكل جدي تماما، ونحن نعرف ذلك بالتأكيد، وتم نشر تقارير حول ذلك، مسألة فصل روسيا عن النظام الدولي للتعاملات المالية"، لافتا إلى أن هذا يمثل إعلانا للحرب علينا، هذه المسألة تم بحثها حقا وما الذي يمنعهم عن ذلك؟".

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