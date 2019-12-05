مرشح رئاسي للجزائر يتعهد بتنمية مناطق الجنوب ببلاده

تعهّد المرشح الرئاسي الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الأسبق، بحل كافة مشكلات التنمية لمناطق الجنوب الجزائري وجعلها تساهم في خلق الثروة الاقتصادية والقضاء على مشكلة البطالة، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري.



قال تبون، خلال تجمع انتخابي، الخميس، إن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن 54 التزاما يضع حلولا لجميع مشكلات التنمية لسكان أقصى الجنوب الكبير ويجعلها مناطق مساهمة في خلق الثروة الاقتصادية خارج قطاع المحروقات، وخاصة قطاعات الصحة والموارد المائية والزراعة والعمل والسياحة.



أضاف أنه سيقوم باستحداث مناطق للتجارة الحرة في الجنوب مع دعم السياحة الصحراوية وجعلها مصدرا للثروة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى إجراء مسح كامل للأراضي بهذه المناطق واستصلاحها.



وتعهّد تبون بإنشاء معهد متخصص في الفلاحة الصحراوية باليزي وتطوير شعبة تربية الإبل والاستثمار في لحومها من خلال توجيهها للتصدير إلى الخارج.