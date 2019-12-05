وزير الطاقة الروسي يدعو لمواصلة التعاون بين موسكو والرياض

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، ضرورة مضي روسيا والسعودية قدمًا في التعاون الاقتصادي الثنائي، بالإضافة إلى التنسيق على المستوى الدولي.



وقال نوفاك، خلال لقاء عقده مع وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان في فيينا، الخميس، قبيل اجتماع لمجموعة "أوبك": "نقدر تقديرًا عاليًا الحوار القائم بيننا، ونحن مقتنعون بضرورة مواصلة تعاوننا سواء على المستوى الدولي، وفي تنمية العلاقات المتبادلة بين بلدينا في مجالي الطاقة والاقتصاد".



أشار نوفاك إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 53.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، وبلغ مليار و200 مليون دولار.



أوضح نوفاك أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي قد استثمرا نحو ملياري دولار في مشروعات روسية، معربًا عن أمله في أن يتمكن الطرفان من زيادة التبادل التجاري بوتائر عالية.



كان فلاديمير بوتين، قد وصف السعودية بأنها واحدة من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لروسيا، كما أكد عزم روسيا مواصلة تعاونها مع السعودية ودول الخليج في إطار اتفاق "أوبك+".