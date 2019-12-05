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عالم

قنصل مصر الجديد يلتقي مدير فرع الخارجية الإماراتية في دبي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:43 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي‬
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قدم الوزير المفوض أشرف الديب، القنصل العام المصري في دبي، الخميس، البراءة القنصلية للسفير عبد الرحمن المطيوعي، مدير فرع وزارة الخارجية والتعاون الدولى بدبي، والذي أشاد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات فى مختلف المجالات، منوهًا بعلاقة التعاون الطيبة التي تجمع فرع وزارة الخارجية الإماراتية بدبي مع القنصلية العامة المصرية.

من جانبه، ثَمّن القنصل العام المصري مستوى التعاون بين فرع وزارة الخارجية بدبي والقنصلية العامة لتقديم كافة التيسيرات الممكنة للجالية المصرية المقيمة في نطاق اختصاص البعثة. هذا، وتطرق اللقاء إلى أهمية المشاركة المصرية الفاعلة في معرض "إكسبو 2020" الذي تستضيفه دُبي العام المقبل، بما يتناسب مع الثقل الدولي والإقليمي لمصر، والعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلًا عن أهمية المعرض في الترويج للمنتجات والسياحة والثقافة المصرية.

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