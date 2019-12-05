البيت الأبيض: على الديموقراطيين أن يخجلوا من أنفسهم

قال البيت الأبيض إن على الديموقراطيين "أن يخجلوا" من أنفسهم بعد أن أطلقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.



وصرحت كبيرة المتحدثين باسم ترامب ستيفاني غريشام على تويتر "يجب أن يخجل الديموقراطيون من أنفسهم".



وأضافت "عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون إجراءات العزل، فإن ترامب يتطلع إلى "محكمة عادلة في مجلس الشيوخ" الذي يسيطر عليه الجمهوريون.