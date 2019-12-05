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عالم

رئيس وزراء إيطاليا يستقبل سامح شكري (صور)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:38 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي‬
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استقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وزير الخارجية سامح شكري بمقر رئاسة الوزراء الإيطالية، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يجريها الأخير حاليًا إلى روما.

‏يأتي ذلك عقب محادثات رسمية أجراها شكري مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، تناولت سُبل دفع العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يشارك شكري في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي، فضلًا عن اتمام زيارة ثنائية إلى كل من إيطاليا والفاتيكان للقاء قيادات وكبار مسئولي الدولتين، وذلك خلال الفترة من 5-7 ديسمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى روما للحوار المتوسطي أُنشئ 2015 بمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، وذلك بهدف إطلاق نقاش رفيع المستوى بين دول شمال وجنوب المتوسط حول سُبل مواجهة التحديات المشتركة، والفرص المتاحة للتعاون والتنمية بين الجانبين.

ومن المقرر أن تنعقد أعمال المنتدى هذا العام بمشاركة ما يقرب من خمسين دولة، وبحضور عدد كبير من وزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية، والشخصيات الدولية البارزة في المجالات السياسية والبحثية، وممثلي مجتمع الأعمال وعدد من رؤساء الشركات الدولية الكبرى.

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