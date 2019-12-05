بيلوسي: مجلس النواب يتجه لصياغة مسودة باتهام ترامب بالتقصير

أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الخميس، أن مجلس النواب قام بصياغة مواد المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.



وقالت بيلوسي، في نبأ عاجل على فضائية سكاي نيوز، إنه تم تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله عن السلطة، مضيفة للصحفيين: "أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير".



وأكدت بيلوسي في بيان: "للأسف، ولكن بثقة وتواضع، وبولاء لمؤسسينا وقلب مليء بالحب لأمريكا، أطلب اليوم من رئيسنا المُضي قدمًا في كتابة الإقالة".



وكتب ترامب على تويتر "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنّى لبلدنا العودة للعمل".



وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعًا لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.