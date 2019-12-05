حبس صاحب مخزن قطع غيار سيارات مجهولة المصدر فى الساحل

أمرت نيابة الساحل، اليوم الخميس، بحبس صاحب مخزن لبيع قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من ضباط إدارة مباحث التموين، بضبط "م. ر. ا" 64 سنة صاحب مخزن قطع غيار سيارات في الساحل، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، مستخدمًا علامات تجارية غير مسجلة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المخزن على "1350 سير سيارة، 500 قطعة رولمان بلى، 840 أنبوبة سليكون، 300 طاقية كاوتش، 200 عبوة زيت سيارة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن، بدون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.