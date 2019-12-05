"لقيت واحدة في حضنه".. داليا مصطفى تروي موقفا صادما مع شريف سلامة (فيديو)

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن موقف طريف تعرضت له بسبب غيرتها على زوجها الفنان شريف سلامة بسبب المعجبات: "في مرّة كنا راجعين من عند دكتور الأسنان فمستنيه قدام العربية ولقيت شريف جاي وواحدة في حضنه وحاطة راسها ع كتفه وبيقربوا عليا اتعصبت وقولت إيه البجاحة دي؟ وأول ما قرّبوا والملامح بدأت تظهر فوجئت أنها سلمي بنتنا".



وقالت داليا، خلال ندوتها في "الدستور" إنها لا تلوم زوجها على موقف محرج يمكن أن يتعرض له أثناء إبداء إحدى المتابعات إعجابها، ففي النهاية هو فنان وله الكثير من المعجبين والمعجبات، لكنها تغضب إذا وجدت أن رد فعله سلبي، لافتة إلى أنها تثق فيه بشدة وباحترامه لها.