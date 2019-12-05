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عالم

فرنسا تطالب إيران باحترام التزاماتها وفق قرارات الأمم المتحدة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:26 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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طالبت فرنسا، اليوم الخميس، إيران، باحترام جميع التزاماتها وفق قرارات الأمم المتحدة، قائلة إن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية تتعارض مع التزاماتها إزاء قرارات مجلس الأمن.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرَين، أن إيران قد تخطت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح به، وأنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به.

وأعلنت إيران، أنها ترغب في البقاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، لذا يجب عليها العدول عن ممارسة هذه الأنشطة والتقيّد من جديد بخطة العمل هذه بالكامل ودون أي تأخير.

وتواصل فرنسا جهودها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة كي تتقيد إيران بجميع التزاماتها، وقد ذكّرت بذلك في أثناء الاجتماع الأخير للجنة المشتركة الذي عُقد في فيينا.

وتدعو فرنسا، جميع الأطراف، إلى التحلّي بالمسئولية بغية الإسهام في تهدئة التوترات الراهنة الناتجة عن الأنشطة النووية الإيرانية.

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