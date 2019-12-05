حبس هارب من دفع مليون و647 ألف جنيه غرامات بالزيتون

قررت نيابة الزيتون الحزئية، اليوم الخميس، حبس مقاول هارب من دفع مليون و647 ألف غرامات بالزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من الرائد أحمد صبرى معاون وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، مفاده تمكنه وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "م ع" 30 سنة، مقاول، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 27437830 لسنة 2014م الزيتون "مباني" والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت مليونًا و647 ألف جنيه.



وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.