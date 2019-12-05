الخميس 05 ديسمبر 2019 الموافق 08 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة على السوشيال ميديا.. جمال عيد مأجور وعبدالخالق فاروق كاذب ومنى سيف تدعم الإرهاب

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:25 م
جمال عيد
جمال عيد
طباعة
أقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي محاكمة إلكترونية لعدد من الشخصيات، الذين رأوا أنهم حاولوا تدمير مصر، ومساعدة الجماعات الإرهابية في تنفيذ أهدافها، وهم جمال عيد، وعبدالخالق فاروق، ومنى سيف.

شن عدد كبير من المدونين هجومًا شرسًا على جمال عيد، وقالوا إنه مجرد كاذب يسعى للحصول على الأموال من خلال تشويه مصر، موجهين رسالة له: "لا تعطي لنفسك حجمًا أكبر من حجمك، فأنت لست قائد الجيل الرابع، بل مجرد كاذب يحاول تدمير بلده مقابل الدولارات".

وفي رسالتهم لتأديب عبد الخالق فاروق، قالوا: "يا رجل يا شيوعي، لن نصدق ما تكتبه عن كيفية بناء مصر في الوقت الحالي، فأين كنت منذ 5 سنوات؟ ولماذا لا تتحدث عن الإنجازات التي تحققت، إذا أردت أن تتحدث عن الاقتصاد فعليك أن تكون صادقا مع نفسك".

ووجهوا رسالة إلى منى سيف، قالوا فيها: "كلامك الجميل يراد به باطل، من المظلوم؟ هل هو الشخص الذي يسعى لتدمير بلده، هل هو الإخواني الذي يفجر نفسه، وتدافعين عنه أنت ووالدتك؟ لماذا تدافعين عن أنصار بيت المقدس الذين قتلوا الناس وفجروا الكنائس".

وتساءل المدونون في رسالتهم: "من الذي يضع يده في يد الجماعة الإرهابية للحصول على مصالح خاصة على حساب وطنه؟ هل هؤلاء هم المظلومون؟ أم المواطن المصري الذي يدفع ثمن كل هذا التخريب هو المظلوم؟ أنت فقدت المعايير وبوصلة الخير والشر، قد تكونين مظلومة، ولكن الذي ظلمك والدتك التي زرعت فيك أنت وأخوك حب تدمير الوطن بدعوة إعادة بنائه من جديد، والتحالف مع الشيطان والإرهاب في سبيل تحقيق هذا الهدف".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تفاصيل العثور على جثة مُسن مذبوحًا داخل مسكنه بالمعادى

منذ حوالي 19 ساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطنين في مدينة نصر

منذ حوالي 4 ساعات

"الأرصاد" تكشف حقيقة تأخر حلول الشتاء

الصور

image description

صور ملكات جمال المراهقات 2019

image description

قافلة خدمية لأهالي قرى أبيس في الإسكندرية

image description

صور مباراة الزمالك والشرقية في كأس مصر

image description

9.3 مليون جنيه تكلفة رصف طرق الداخلة في الوادي الجديد

image description

زيارة فتيات المعهد الأزهري للمركز الاستكشافي للعلوم بأسوان

الأكثر قراءة

يذبح والدته ويهشم رأسها ويقطع يديها في الدقهلية

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

"الأرصاد" تكشف حقيقة تأخر حلول الشتاء

أول صورة للزوجين المتهمين بالتخلي عن طفليهما

أيام زمان

الوجه السياسي لـ آمال ماهر.. غضب منها مبارك وطلبت وساطة ملك البحرين

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

طرائف مأمون الشناوي.. حكاية المكالمة الضاحكة مع عبدالوهاب

أسرار العقاد.. هكذا علم الملك فاروق وحاول الانتحار لسبب غريب

ads

نجم الساعة

قصة قبلة جريئة بين عبد الحليم ونادية لطفي.. «اندمجا ولم يسمعا صرخة المخرج: ستووووب»

الصحة

نصائح مهمة للتغلب على تعب الشتاء

نجاح لقاح جديد للتيفوئيد مع الأطفال

بشرى.. حل جديد للكشف الفوري عن نزيف الدماغ

تطوير تقنية طبية من العسل تحمى من البكتيريا

الرئيس نيوز

بيان عاجل لوزيرة الصحة بسبب تزايد حالات الانتحار

"التخطيط": تقليص مدة تسجيل شهادات الميلاد والوفاة لـ15 دقيقة

بروتوكول تعاون بين "التضامن" و"الاتصالات" لتوظيف الشباب

"المالية": فرصة جديدة لإنهاء المنازعات بعيدًا عن القضاء

منوعات

مسبار "ناسا" فائق السرعة يكشف مفاجآت عن الشمس

لوس أنجلوس تواجه التلوث بسيارات كهربائية

التغير المناخي هو المسئول عن انخفاض الغطاء الثلجي في العالم

"مسمار" يكلّف مطعمًا للوجبات السريعة غرامة كبيرة

كشكول

لا يوجد طلاب ولا مدرسين.. إحالة مدرسة بالمنيا للتحقيق العاجل

جامعة مطروح تنضم إلى الشبكة القومية لأبحاث السرطان

فتح 122 فصلا لمحو الأمية بمراكز الشباب في المنيا

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

منتصر عمران: دعوات الإخوان التحريضية فشلت قبل تنفيذها لوعي الشعب

الإخوان تستكمل خطة المستندات المزورة.. القنوات الإرهابية تروج أكاذيب عن مياه مع اليونان

قائد مراجعات الإخوان: الجماعة فقدت كل شئ.. ونفذت العنف تحت تبرير القادة - حوار (2/2)

بالفيديو.. أكاذيب الجزيرة القطرية ومذيعيها ضد مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
لبنان.. ومملكة الإيمان!
جلال حمام
أعطى من لا يملك حقًا لمن لا يستحق
صفوت البياضي
الحنين إلى الزمن القديم وعلامة التحذير
دعاء خليفة
أحلام السيد الرئيس
المزيد

الثقافة

ثقافة بني سويف تناقش "دور الإعلام في بناء مصر"

قانون الخدمة المدنية في حاضرة نقاشية بـ"ثقافة كفر الشيخ"

صدور الطبعة الـ16 من "نحو تفسير موضوعى لسور القرآن الكريم"

بـ900 جنيه.. هيئة الكتاب تبيع طاولات للمشاركين بمعرض القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك