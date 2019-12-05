شباب الجامعات يسخرون من سقوط قنوات الإخوان فى فخ بسمة وهبة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، يرصد آراء وسخرية طلاب الجامعات، من سقوط الإخوان في فخ الإعلامية بسمة وهبة.



وأبدي شباب جامعات رأيهم في خدعة الإعلامية بسمة وهبة مؤخرًا، وتعليقهم على أكاذيب أبواق قنوات الإخوان والتي تروج أكاذيب حول عدم وجود حريات في مصر، ووصفوا الموقف: "بالكلب الذي يجري وراء أى عظمة"، مؤكدين أن مصر بها حريات.



وقال شباب الجامعات، إن "بسمة وهبة لبستهم في الحيط"، وأن القنوات تروج للشائعات والأكاذيب لتضخيم أى واقعة في مصر، أكد الشباب أنهم يستطيعون التحدث في السياسة بشكل عادي.