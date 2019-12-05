ميناء دمياط: عطل بالرصيف رقم 1 وتم التعامل معه

أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه أثناء تنفيذ شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت)، أعمال تطوير محطة الحاويات رقم 1 بميناء دمياط، لصالح شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، حدث فتح لإحدى الخلايا المكونة للرصيف رقم 1 بالمحطة.



وأوضحت هيئة ميناء دمياط، في بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك أدى إلى حدوث تجويف داخلي محدود داخل الرصيف، وتم احتواؤه على الفور، وتجري أعمال الإصلاح بمعرفة الشركة المنفذة.



وأضاف بيان ميناء دمياط، أن ذلك لم يؤثر على حركة الملاحة أو التراكي بالميناء نهائيًا، خاصة أن الرصيف جار تطويره ولا تتراكى عليه أي سفينة حاليا.